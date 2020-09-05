Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Больше 70 щенков ждут хозяев: в собачьем приюте в Екатеринбурге прошел День открытых дверей

Животным пожертвовали корма, лекарства, миски, ошейники и поводки
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
В приюте прошел День открытых дверей

В приюте прошел День открытых дверей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 5 сентября, в приюте для бездомных собак на территории ЕМУП «Спецавтобаза» прошел День открытых дверей. Именно в этот приют привозят всех выловленных на улицах собак, после чего их вакцинируют, чипируют, а через месяц выпускают на волю.

Всех пришедших познакомили с собаками, а также провели экскурсию по территории. После чего все волонтеры смогли погулять с животными.

Волонтеры смогли познакомиться со всеми обитателями приюта

Волонтеры смогли познакомиться со всеми обитателями приюта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Особенно в этот день ждали тех, кто ищет себе надежного четвероногого друга и готов забрать домой одного из подопечных. В хозяине нуждаются больше 70 прекрасных социализированных собак и щенков, стерилизованных и обработанных от паразитов, - рассказали в приюте.

Пришедшие волонтеры также пожертвовали питомцам сухие и влажные корма, лекарства, шприцы и системы для капельниц, а также миски, крупы, ошейники и поводки.

Животные живут в приюте месяц, после чего их выпускают на волю

Животные живут в приюте месяц, после чего их выпускают на волю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех собак чипируют и вакцинируют

Всех собак чипируют и вакцинируют

Фото: Алексей БУЛАТОВ