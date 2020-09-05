В Нижнем Тагиле бетономешалка протаранила легковушку

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

Минувшим днем, 4 сентября, в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Около 10:45 водитель «КамАЗ», следуя по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальной, выехал на встречку и протаранил иномарку BMW.

- В результате водитель легковушки госпитализирован в четвертую городскую больницу, его диагноз устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Оказалось, что ранее водитель грузовика привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД три раза.