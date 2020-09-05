Спасли 18 человек: в Екатеринбурге вспыхнул дом для пенсионеров с инвалидностью

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар на улице Ереванская. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 00:58 о том, что горит дом, где проживают пенсионеры с инвалидностью. На место выехали 11 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади 30 квадратных метров повреждены межэтажное перекрытие и внутренние перегородки в квартире муниципального жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 15 человек.

Прибывшие сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств эвакуировали из горящего дома еще трех взрослых. К счастью, никто не пострадал. Пожар спасатели потушили в 01:21, разбирать сгоревшие конструкции закончили в 02:21.