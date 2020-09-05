В Екатеринбурге закрыли подразделение ГИБДД из-за технического сбоя

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В Екатеринбурге временно закрыли подразделение ГИБДД Свердловской области, которое находится на улице Чкалова, 1. Сегодня, 5 сентября, в системе, в которой работают сотрудники регистрационных подразделений, произошел технический сбой.

- Над устранением последствий сбоя уже работают специалисты. Прием граждан, обратившихся в подразделения за регистрационными действиями временно приостановлен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сразу после того, как работа системы будет полностью восстановлена, прием горожан возобновится. Однако в ГИБДД Екатеринбурга добавили, что работа продолжается в штатном режиме в подразделении по адресу: проезд Водительский, 20. Там же проводится консультирование автомобилистов по всем интересующим вопросам.