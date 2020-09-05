«Взрослый мужик, просто стыдно за вас»: в Екатеринбурге обокрали магазин детских игрушек

Мужчина дождался, пока все уйдут, схватил игрушку и ушел. Фото: скриншот с видео

Минувшим вечером в Екатеринбурге неизвестный мужчина обокрал магазин детских игрушек, расположенный в здании «Мегамарта» на улице Айвазовского, 53. Информацией и записью с камеры видеонаблюдения в сообществе «Инцидент Екатеринбург» поделилась арендатор помещения по имени Анна.

По ее словам, кража произошла после 21:00.

- Я являюсь арендатором помещения, по данному адресу у нас отдел «Детских игрушек». Заявление в полицию уже написано, видео предоставили, - рассказала Анна. – Взрослый здоровый мужик, просто стыдно за вас.

На записи видно, как мужчина, прислонившись к стенке с игрушками, дожидается, пока все уйдут, хватает игрушку и уходит. И так происходит несколько раз.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, однако, «КП-Екатеринбург» рассказали, что к ним никакой информации о произошедшем не поступало.