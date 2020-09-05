Тренировки начнутся в ближайшее время: в Нижнем Тагиле отремонтировали стадион «Спутник»

Фото: Сергей Казанцев

В Нижнем Тагиле закончили ремонт стадиона «Спутник». Футбольное поле перестало работать еще в 2014 году, когда из-за проблем с дренажной системой его вскрыли. После этого вопрос так и не решили, однако в прошлом году, по словам мэра города Владислава Пинаева, губернатор Евгений Куйвашев выделил средства на то, чтобы привести в порядок стадион. Тренировки тут начнутся уже в ближайшее время.

В ходе ремонтных работ специалисты полностью сняли поле, отсыпали новый дренирующий слой щебня и отревизировали уже существующую дренажную систему.

- Были вопросы по эксплуатации дренажа, так как система водоотведения не использовалась несколько лет, и стоки были забиты, - рассказал директор подрядной организации ООО НТК «Строй Регион» Алексей Шилов. – Поэтому нам пришлось искать ливневую канализацию и прочищать колодцы, а также восстанавливать два дренажных канала.

Пока что никаких соревнований на стадионе не планируется из-за пандемии коронавируса. Но уроки отделения футбола спортивной школы олимпийского резерва все-таки начнутся – заниматься будут порядка 500 человек.