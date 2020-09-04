В Свердловской области мужчину, убившего двух человек, приговорили к пожизненному сроку

Областной суд вынес приговор мужчине, убившему двух человек в Сысерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Сысертского района. По версии следствия мужчина в апреле прошлого года распивая алкоголь в бытовом вагончике в микрорайоне Каменный цветок, напал с ножом и отверткой на двух своих знакомых. От полученных ран они скончались на месте. Как сообщили в СК по Свердловской области, у обвиняемого с погибшими возник конфликт на фоне личной неприязни.

Кроме того мужчина попытался избавиться от женщины, которая находилась в том же вагончике и была свидетелем преступления. Он нанес ей несколько ножевых ранений. К счастью, медикам удалось ее спасти. Мужчину задержали в этот же день благодаря врачу скорой помощи и очевидцу произошедшего.

- Гражданские лица проявили смелость и решительность - они ещё до приезда представителей МВД стали преследовать пытавшегося ретироваться с места ЧП злоумышленника, показав полицейским, куда он скрылся. В результате чего душегуб был задержан «по горячим следам», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Мужчина признал свою вину. За убийство и покушение на убийство суд отправил жителя Сысертского района на пожизненный срок в исправительную колонию особого режима.