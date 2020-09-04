От удара автомобиль развернуло: бабушка с внучкой пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На 15 километре автодороги Тюмень-Екатеринбург сегодня, 3 сентября днем водитель Land Rover не учел расстояние до двигающегося впереди Opel Astra и врезался в него.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Land Rover, двигаясь в сторону города Екатеринбург по среднему ряду, допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Fiat, которая, в свою очередь, столкнулась с автомашиной Opel Astra,- рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

От удара автомашину Fiat, в которой ехали 59-летняя бабушка с трехлетней внучкой, развернуло. Ребенок перевозился в детском автокресле, благодаря чему тяжелых травм не получил. С подозрением на сотрясение головного мозга с места аварии девочка доставлена в детское лечебное учреждение. Женщину госпитализировали в 36 ГКБ.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомашиной Land Rover управлял 48-летний житель Екатеринбурга. По словам мужчины, он не успел во время затормозить, поэтому и произошло столкновение с впереди двигающейся автомашиной.