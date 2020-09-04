«Комсомолка» покоряет императорский маршрут

«Комсомольская правда» совместно с нашими партнерами решила устроить тест-драйв Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 августа 2020 в Тюменской области начала действовать программа лояльности «Сибирское гостеприимство», которая дает возможность посещать десятки туристических мест с различными бонусами и скидками, а так же протестировать поездки по регионам на поездах РЖД.

К тому же именно в Тюмени несколько лет существует масштабный проект «Императорский маршрут», который объединяет в Тюменской области места памяти династии Романовых. Организаторы проекта обещают туристам впечатляющие экскурсии, которые прольют свет не только на жизнь императорской семьи в Сибири, но и биографии известных уроженцев тюменской земли – Дмитрия Менделеева, Григория Распутина, Саввы Мамонтова, Александра Алябьева, Петра Ершова и других. Их биографии, как и истории освоения самих городов, вплетены в «Императорский маршрут»

«Комсомольская правда» совместно с нашими партнерами решила устроить тест-драйв обеих программ и проверить на себе, как они работают. Следите за нашими публикациями и прямыми эфирами в социальных сетях!

Маршрут: Екатеринбург – Тюмень - Тобольск – Абалак – Тобольск - Екатеринбург

Время поездки: 11-13 сентября 2020 года