В Екатеринбурге двухмесячная малышка попала в больницу с проломленной головой

Врачи доставили ребенка на скорой в ОДКБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двухмесячную малышку госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Медики диагностировали у ребенка перелом теменной кости. Мама ребенка утверждает, что такие травмы девочка получила, упав с кровати.

Все произошло 2 сентября на улице Симферопольской в Екатеринбурге.

- Девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой средней степени, линейным перелом левой теменной кости, а также множественными гематомами мягких тканей, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах.

Ребенка госпитализировали в ОДКБ. Медики сообщили о случившемся в полицию. Пока силовики проводят проверку.