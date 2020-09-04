«Люди должны быть ближе друг к другу»: в архитектурной академии убрали перегородки в туалете

Фото: Facebook Леонида Салмина

В одном из туалетов Уральской Государственной архитектурной академии убрали перегородки в туалете. Необычное решение удивило даже преподавателей.

- Вот такое прекрасное прислала коллега по кафедре, после того как сделала попытку посещения туалета в родном университете. Родной университет, чтоб вы знали, готовит архитекторов, дизайнеров и художников. И это, в общем, почти все, что нужно знать о среде проектно-художественного образования. Впрочем, и то правда - честному преподавателю или студенту нечего скрывать от своих товарищей. Дух коллективизма - наше все, - написал на своей странице в Facebook преподаватель УрГАХУ Леонид Салмин.

Преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров поддержал своего коллегу в ироничном отношении к ситуации.

- Люди должны быть ближе друг другу. Именно эту гуманистическую идею реализует представленный дизайн. В трудную минуту нас всегда спасала сплоченность, - написал в комментариях к посту Валерий Амиров.

Напомним, что архитектурная академия стала известна на всю страну после истории со сдачей зачета. Один из студентов пришел на пару в костюме кота, зная о любви преподавателя к домашним животным.