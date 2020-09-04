Лето не закончилось: на старинный уральский завод снова ждут посетителей

Фото: группа ВКонтакте "Лето на заводе"

Недалеко от Екатеринбурга, в Сысерти есть старинный железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, производство на котором прекратили еще в 1997 году. Этим летом творческие уральцы решили, что хватит простаивать зря огромной территории и создали там пространство для приятного отдыха. Проект назвали «Лето на заводе». Так вот, у нас хорошие новости – лето продлили!

- Лето мы продлили, сентябрь официально теперь считается четвертым месяцем теплого сезона. Да и погода (тьфу-тьфу) не против наших планов, а если и начнёт вредничать, то мы её усмирим пледами, горячими напитками и нашей тёплой атмосферой, - рассказали организаторы.

Уже в эти выходные на территории завода пройдут экскурсии, спектакли, встреча киноклуба и выступит оркестр. Смотрите программу мероприятий.

Фото: предоставлено организаторами

Посетителей на заводе в Сысерти ждут весь месяц. Закрытие площадки пройдет 27 сентября. В последний день уральцев ждет концертная программа, лекторий и встреча с писателем Алексеем Ивановым.