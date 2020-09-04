«Обещали дешевые трансформаторы»: екатеринбуржец потерял 600 тысяч, доверившись продавцам с Avito

После того, как коммерсант понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен из Екатеринбурга по имени Юрий недавно лишился 600 тысяч рублей. Он стал жертвой мошенников, которые пообещали ему продать дешевые трансформаторы.

Юрий «мониторил» интернет в поисках оборудования. В итоге на Avito он нашел объявление с заманчивой ценой.

- Он позвонил по номеру. Девушка, представившаяся Жанной, пояснила, что два трансформатора находятся в Псковской области – в городе Великие Луки, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Жанна не вызвала подозрений у Юрия. Помимо этого она же посоветовала бизнесмену водителя, который доставит товар в Екатеринбург (с ним мужчина также созвонился и договорился о поставке).

Когда водитель якобы был на месте погрузки – в городе Великие Луки – Юрий с ним созвонился и, убедившись, что шофер на месте, отправил Жанне 410 тысяч рублей на ее банковскую карту.

Получив перевод, Жанна сообщила доверчивому коммерсанту, что в наличии есть еще один трансформатор и попросила перевести еще 200 тысяч. Не долго думая, Юрий сделал еще один перевод.

Водитель, тем временем, сообщил бизнесмену, что уже едет в Екатеринбург. Но когда вечером того же дня Юрий решил еще раз позвонить водителю, его номер оказался не доступен, как и телефон Жанны. Тогда-то бизнесмен понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники отдела полиции №9 Екатеринбурга проводят проверку по факт произошедшего.