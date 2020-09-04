Свердловская детская железная дорога завершает набор учащихся в «Кампус роста»

Занятия в Кванториуме Фото: Свердловская детская железная дорога

С этого года учебный процесс на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) будет организован в формате модульной программы дополнительного образования «Кампус роста». Начало занятий – 1 октября.

Образовательная платформа «Кампус роста» объединила все актуальные и перспективные учебно-профориентационные ресурсы ДЖД. Программа рассчитана на школьников в возрасте от 11 до 18 лет и включает четыре модуля (вектора развития). За профессиональные компетенции, погружение в специфику железнодорожной отрасли отвечает сама ДЖД. За развитие инженерного мышления и проектную деятельность – детский технопарк «Кванториум». Знания в области прикладной физики поможет приобрести лаборатория «Тесла Терра». Для освоения воспитанниками универсальных компетенций (самопрезентация, лидерство, командообразование, ораторское мастерство, деловая коммуникация и др.) вводится модуль «Soft Skills Union». Полученный синергетический эффект позволит сделать развитие ребенка всесторонним и комплексным, с учетом его способностей и индивидуальных особенностей.

Например, на первом году обучения ребята пройдут базовый курс «Юный железнодорожник». В игровой форме начнут изучать технический английский язык и математику, смогут посещать кружок моделирования. А также научатся взаимодействовать между собой, работать в команде. К последнему, седьмому году накопленный багаж знаний, практических навыков и «надпрофессиональных» компетенций позволит выбрать определенную специальность, подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и поступлению в профильный ВУЗ.

Основной набор учащихся завершается 6 сентября. Записаться на обучение и предоставить необходимые документы можно удаленно с помощью специальной формы на интернет-сайте проекта www.kampusrosta.ru.