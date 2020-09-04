Появилось эпичное видео сноса старинной водонапорной башни на Урале

Фото: скриншот с видео

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, сегодня днем снесли старинную водонапорную башню рядом ТЦ «Столичный». Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Краснотурьинского ГО, башня была построена еще в 1960-х годах и никогда не использовалась, только занимала место. Поэтому зимой этого года было принято решение ее уничтожить, а на ее месте построить новый торговый центр.

- Башня много лет не использовалась, поэтому участок земли, где она находится, был выкуплен частной компанией. Они готовили долго ее под снос, чтобы на ее месте построить продолжение ТЦ «Столичный», - рассказали в пресс-службе. – Компания вышла с предложением большое года назад. В конце зимы – начале весны участок все-таки выкупили на аукционе.

В сообществе «Краснотурьинск LIVE» местные жители опубликовали видео сноса. И оно очень эпичное: одним ударом кран рушит стены, после чего конструкция падает на землю. А затем поднимается облако строительной пыли.