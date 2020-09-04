«Словно космический корабль»: на Шарташе установили арт-радиовышку

Башня находится в лесу близ Шарташа. Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В парке близ озера Шарташ, что в Екатеринбурге, художник Ян Посадский закончил работу над ленд-арт проектом «Радио» в рамках фестиваля «Стенограффия». Вместе с волонтерами художник превратил геодезическую вышку, которая реально располагается на территории, в арт-объект. Ее перекрасили в черный цвет и нанесли на нее порядка семи тысяч точек из светоотражающей пленки.

Плоские узоры на башне больше напоминают электромагнитные волны, которые притягивают внимание к работе художника. «Сейчас она выглядит словно космический корабль!» - сообщают в пресс-службе.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Арт-объект был закончен накануне, однако, к сожалению, его уже попытались испортить вандалы – оторвать кружочки на башне и нанести надписи на ее сторонах. Поэтому организаторы фестиваля призывают как можно скорее увидеть работу вживую.

Как рассказали в пресс-службе «Стенограффии», Ян уже несколько лет занимается уличным искусством и современным краеведением, поэтому для своих проектов глубоко погружается в историю места. Во время работы над вышкой художник анализировал информацию о жизни Юрия Левитана на Урале, разбирался в деталях вещания радиостанций во время ВОВ.

Так башня выглядит в темноте. Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

- При поиске той самой радиостанции близ озера Шарташ, я случайно обнаружил бетонную триангуляционную вышку в Шарташском парке. Рисунок на ней силуэтно напоминает колебания электромагнитных волн, бесшовно завихренные вокруг башни, - рассказал сам художник. – Свет, отражающийся от башни – также электромагнитное излучение, только воспринимаемое человеческим глазом.

Для того, чтобы создать работу, художник и волонтеры залезали на самый верх и вручную приклеивали все точки. Сейчас, чтобы башню не испортили вандалы, оргкомитет фестиваля планирует рядом установить информационные таблички с QR-кодом.