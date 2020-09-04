На Урале непроверенных на COVID-19 детей, прилетевших с отдыха, не пустят в школы

Несознательные горожане будут учить детей дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня главная опасность в процессе распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области связана с наплевательским отношением к мерам безопасности прилетевших с отдыха из других стран уральцев.

По правилам, все, кто прибыл с иностранных курортов, должны в течение трех дней по прибытии сдать тест на коронавирус. Однако из трех тысяч прилетевших в Екатеринбург горожан около 1000 беспечных и неразумных граждан не стали проходить обследование на коронавирус.

Это уже привело к серьезным последствиям: несколько классов из-за ковидных детей, прилетевших из других стран, пришлось отправить на карантин. Получается, что из-за неразумности взрослых пострадали сотни детей.

Эта ситуация вынудила руководство Свердловской области пойти на серьезные ограничительные меры в отношении нарушителей.

- В Екатеринбурге зафиксировано три случая, когда классы закрыли на двухнедельный карантин, потому что инфицированные лет, прибывшие из заграницы, не сдали тест на коронавирус. Одна семья сдала, но результаты не получила. В итоге в трех случаях оказался COVID-19, - рассказывает заместитель губернатор Свердловской области Павел Креков. – С понедельника мы не допустим к занятиям в школах и в детские сады тех, кто прибыл из других стран, но тест не сдал.

В целом, по словам Павла Крекова, ситуация с коронавирусом в Свердловской области сегодня стабильная: в сутки в регионе регистрируют около 120 новых случаев заражения COVID-19. Эту ситуацию нужно удержать, после чего идти на снижение заболеваемости.

- Почти 122 тысячи человек в регионе уже привились от гриппа, примерно с конца октября начнут прививать от коронавируса. Важно, чтобы эти две инфекции не пересеклись, поэтому важно привиться от гриппа, - отметил Павел Креков.