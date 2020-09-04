Погрузка на Свердловской железной дороге в августе выросла на 2,4%

Грузооборот с начала 2020 года составил 139,9 млрд тарифных тонно-км Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2020 года составила 12,5 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,8% и составил 17,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 8,4%, до 22,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2020 года, по оперативным данным, составила 94,2 млн тонн (+0,5% к уровню аналогичного периода 2019 года). За восемь месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 26,1 млн тонн (-0,6% к январю-августу 2019 года);

· строительных грузов – 16,7 млн тонн (+8,9%);

· черных металлов – 6,35 млн тонн (-10%);

· лома черных металлов – 1,5 млн тонн (-6,9%);

· руды железной и марганцевой – 8,3 млн тонн (+2,5%);

· химических и минеральных удобрений – 10,6 млн тонн (+4,9%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 6,6 млн тонн (-13,3%);

· цемента –1,97 млн тонн (-13%);

· лесных грузов – 1,6 млн тонн (-3,3%);

· руды цветной и серного сырья – 4,2 млн тонн (-0,1%);

· химикатов и соды –2,2 млн тонн (-4,8%);

· кокса – 1,6 млн (+9%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 139,9 млрд тарифных тонно-км (+3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 177,2 млрд тонно-км

(+0,9%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в августе 2020 года составила 108,1 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и составил 216,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,8% и составил 273,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2020 года, по оперативным данным, составила 816,9 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 1664,3 млрд тарифных тонно-км (-4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2109,1 млрд тонно-км (-4,4%).