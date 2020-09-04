«Моя Россия без террора!»: на Урале дети сотрудников Росгвардии сделали рисунки в память о жертвах Беслана

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который в России отмечается ежегодно 3 сентября, в Управлении Росгвардии по Свердловской области прошла виртуальная выставка детских рисунков. Ребята поразмышляли на тему «Моя Россия без террора!».

- Юные художники изобразили трагические события, произошедшие в Беслане, Каспийске в 1996 году и 9 мая 2002 года, в Москве, Волгограде, Буденовске и Кизляре, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. – Дети говорят: «у террора одно лицо – лицо злобы и насилия и один цвет – черный. Единственная цель террора – это запугать людей».