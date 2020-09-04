При виде полицейских занервничали: в Екатеринбурге поймали двух наркосбытчиков

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе улицы Уткинской, наряд ДПС заметил двух подозрительных мужчин, которые шли по жд путям. Полицейские подошли к ним и поинтересовались, что они делают там в ночное время, и есть ли у них с собой какие-либо запрещенные вещества. Тогда мужчины занервничали.

Их доставили в отдел полиции №10 УМВД России по Екатеринбургу. Во время личного досмотра у них обнаружили два свертка с неизвестным веществом белого цвета.

- Исследование установило, что в свертках находилось синтетическое наркотическое вещество «метилэфедрон» весом больше 19 граммов, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В ходе разбирательства сотрудники полиции установили личности задержанных.

Ими оказались безработные жители Режа 35 и 38 лет. При этом старший из них ранее был судим за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На них завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до 20 лет колонии. До решения суда обоих поместили под стражу.