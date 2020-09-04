В одном из общежитий УрФУ нашли COVID-19

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В студенческом общежитии УрФУ №8, которое находится на улице Комсомольская в Екатеринбурге, выявили случай коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Заболевший студент находится в одном из городских обсерваторов. На момент получения результатов теста он только заселился в блок, находился там один, - объяснили там. – В общежитии проведена обработка. Дальнейшие действия строго регламентированы распоряжением Роспотребнадзора.

Напомним, новый учебный год в УрФУ начался в смешанном режиме: крупные потоковые лекции, на которых присутствует большое количество студентов, проводятся по-прежнему в онлайн-формате, а различные практические занятия и лабораторные – штатно, в стенах вуза.