В Екатеринбурге отреставрируют здание, в котором в 1905 году впервые выступил Яков Свердлов

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В Екатеринбурге планируют отреставрировать памятник архитектуры XIX века, «Здание земской управы», в котором 18 октября 1905 года впервые к народу обратился Яков Свердлов. Дом находится на улице Розы Люксембург, 60. Проектная документация опубликована на портале госзакупок.

- Проектные работы на разработку научно-проектной документации на капитальный ремонт крыши объекта культурного наследия «Здание земской управы», - уточняется в документах.

За разработку проектной документации заплатят полтора миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Свердловской области.