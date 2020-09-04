От коронавируса умерли еще четыре уральца

Общее число подтвержденных в регионе случаев коронавируса – 25791 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего в регионе 470 погибших. Кроме того, в сегодняшней сводке зафиксировали еще 123 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+57).

Общее число подтвержденных в регионе случаев коронавируса – 25791.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находится в реанимации, в том числе 37 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 340. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 20189 человек. Только за сутки из больниц выписали 60 пациентов.