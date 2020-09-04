У 12% свердловчан есть иммунитет к COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках проекта Роспотребнадзора в Свердловской области специалисты провели исследования иммунитета у жителей региона к коронавирусу. Все желающие должны были заполнить анкету. Всего свои контакты оставили 16 154 уральца.

Методом случайной выборки были определены 3 149 волонтеров (1032 мужчины и 2117 женщин), которые были разделены на семь возрастных групп: 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет и лица старше 70 лет.

- Анализ полученных результатов исследований показал, что иммунитет к коронавирусу имеется у 12,14% волонтеров, - подытожили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин, поэтому говорить о гендерной особенности формирования иммунитета не приходится.

Максимальный уровень иммунитета выявили у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный – у людей 40-49 лет (7,9%). Кроме того, оказалось, что антитела обнаружили у 11,8% людей, которые не контактировали с больными COVID-19. А у контактировавших этот показатель составил 20,8%.

У лиц, переболевших коронавирусом, антитела были обнаружены в 73,1%, а у неболевших – в 11,9% случаев. Бессимптомно перенесли болезнь 94,4% волонтеров.