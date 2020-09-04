На свердловских трассах стали чаще сбивать пешеходов: как избежать ДТП?

Чаще всего наезды на пешеходов происходят из-за плохой погоды и видимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждую осень в Свердловской области значительно увеличивается число наездов на пешеходов. По словам региональный Госавтоинспекции, это связано с резким ухудшением погоды, раним наступлением сумерек и большим количеством осадков (в основном, дождей).

- Больше 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершаются именно в темное время суток. Обеспечение видимости пешехода – это важный способ предотвращения ДТП, и об этом должен позаботиться сам пешеход, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Для этого пешеходам нужно использовать на одежде светоотражающие элементы, а также на рюкзаках, сумках и детских колясках.

Водителям нужно уделить внимание фарам, проверить работу световых приборов и регулярно их очищать от грязи.