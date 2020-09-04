Шел в темноте по проезжей части: на свердловской трассе женщина-водитель насмерть сбила грибника

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером в Каменском ГО, что в Свердловской области, на 93 километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход. 47-летняя женщина-водитель иномарки Toyota сбила 60-летнего пешехода, который находился прямо на проезжей части.

- Необходимо отметить, что пешеход находился на не освещаемом участке дороги в темное время суток и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, с собой мужчина нес рюкзак с грибами, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Из-за многочисленных травм после удара грибник скончался на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Точные причины аварии будут выяснены в ходе расследования.