Соединит Академический со Светлым: в Екатеринбурге запускают автобус №42

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга запускает новый автобус №42, который соединит микрорайон Академический и ЖК Светлый. Маршрут начнет ходить уже с завтрашнего дня, 5 сентября, по улице Тенистой. Конечной станцией будет «ТЦ Мега».

Автобус пройдет по улицам: Московский тракт – Светлореченская – Тенистая – Кранолесья – Рябинина – Академика Сахарова – Вильгельма Де Геннина – Объездная дорога – Серафимы Дерябиной – Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Титова – Невинская – Елизаветинское шоссе – Походная – Лыжников – Молодогвардейцев – Шатровая – Алтайская – Микрорайон Светлый.

Благодаря новому маршруту жители смогу быстрее добираться из одного конца города в другой.