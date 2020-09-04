Остались угли: в саду под Екатеринбургом сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ночь с 3 на 4 сентября в коллективном саду под Екатеринбургом произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:51 о том, что на улице Учителей загорелся садовый жилой дом. На место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади 50 «квадратов» сгорел садовый дом, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Как рассказали очевидцы, дым от пожара был виден далеко за пределами сада. К счастью, никто не пострадал, кроме дома – от него остались только угли. С огнем справились уже через 10 минут. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 01:48.