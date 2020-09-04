В Екатеринбурге ищут 13-летнюю школьницу с обесцвеченными волосами

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают 13-летнюю Кристину Колодкину. Девочка пропала еще вчера, 3 сентября. С тех пор на связь с родителями не выходила. Как отмечают в поисковом отряде «Лиза Алерт», она может находиться в любом районе города.

Особые приметы: обесцвеченные волосы чуть ниже плеч.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза.

В день пропажи была одета в светло-серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы и бордовые кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Кристину или знаете, где она может находиться, сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.