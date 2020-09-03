Екатеринбургская хоккейная команда начала сезон с победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Автомобилист» начал сезон с победы над челябинским «Трактором». Сегодня состоялся первый матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча хоккейных команд прошедшая в Челябинске закончилась со счетом 3:1.

Единственный гол у «Трактора» забил капитан команды Сергей Калинин. Самым результативным игроком встречи стал 42-летний нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, в активе которого 2 очка. Шайбы в составе победителей забросили Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Голкипер уральской команды Якуб Коварж отразил 38 бросков из 39.

Пятого сентября «Автомобилист» сыграет в домашнем матче со «Спартаком».

Напомним, что во время предсезонной подготовки треть состава команды «Автомобилист» заразилась коронавирусом, но большинство игроков уже выздоровели и вышли на лед.