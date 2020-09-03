В центре Екатеринбурга открыли памятник военным

В высоту скульптуры достигают 2,2 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга появился памятник под названием «Преемственность поколений». Монумент из четырех фигур разместили около здания военного комиссариата Свердловской области на проспекте Ленина, 6б. Каждая скульпура - собирательный образ, посвященный разным войнам начала ХХ века, Великой Отечественной, ветеранам Афганистана и локальных войн и спецподразделениям.

Около здания военного комиссариата Свердловской области поставили четыре монутмента - каждый из которых образ военного Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С сегодняшнего дня каждый из молодых людей, заходя в здание военного комиссариата, будет понимать, что он принадлежит великой стране с великой историей и с великой памятью. Наша память - это важный инструмент в сохранении нашей национальной идентичности, - выступил с речью на открытии член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич.

На открытие собрались почетные гости - военные комиссары, представители полпредства и Заксобрания области, ветераны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В высоту скульптуры достигают 2,2 метра, на изготовление каждой ушло около тонны бронзы. В фигуре участника гражданской войны угадывается Василий Чапаев. В бойце группы «Альфа» запечатлели первого командира этой группы Геннадия Зайцева, для которого этот факт оказался неожиданным. О том, что скульптуру делали с него, ветеран узнал только на открытии памятника.

- Честно - даже дар речи на пару минут от удивления потерял. Я стоял и ничего не понимал, - рассказал он.

Остальные фигуры - собирательные образы солдатов Великой Отечественной, Афганской и чеченской войн.

Скульптурную композицию должны были установить еще ко Дню ВДВ, но из-за коронавируса открытие пришлось отложить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скульптурную композицию должны были установить еще ко Дню ВДВ, но из-за коронавируса открытие пришлось отложить.