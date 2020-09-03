Фото: В.Н. Горелых

В Свердловской области ликвидировали два интернет-магазина наркотиков - «Blackmarket» и клон известной торговой сети «Пятерочка». Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, организаторами торговли запрещенными препаратами были три екатеринбуржца - Чепурин, Баранов и Пятков. Их задержали спустя год после организации интернет-магазинов.

По версии следствия, мужчины закупили лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости для производства наркотиков в январе прошлого года. После этого они арендовали гаражные боксы на территории бывшего стекольного завода в Челябинской области и разместили там подпольный цех.

- Используя познания в области химии, обвиняемые произвели вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотических средств и психотропных веществ, а на его основе - мефедрон, - рассказал Валерий Горелых. - При задержании участников группы полиция изъяла 2 килограмма 261 грамм белого порошка, количества которого хватило бы более чем на 4 000 доз. Кроме того 1 килограмм мефедрона был найден в тайнике на обочине дороги около станции Сысерть, остальное хранилось в гараже.

По предварительным данным, злоумышленники успели «отмыть» свыше 9,5 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков. На вырученные средства наркодилеры купили «Infiniti» и частный дом в Крыму. Организаторам преступной группы грозит пожизненный срок. Дело направили для рассмотрения в суд.