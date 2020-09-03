У одного из сотрудников подозревается коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова закрыли роддом ГКБ №40 из-за коронавируса. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.

-Роддом закрыт на плановую профилактику, которую предполагалось ранее провести в сентябре. При этом действительно у одного из сотрудников подозревается коронавирус, результаты теста ожидаются, - рассказали в оперштабе.

Будущих мам отправляют в другие медучреждения со вчерашнего вечера. Напомним, что роддом ГКБ №40 уже закрывали из-за коронавируса два месяца назад. Госпитализировать рожениц также перестали из-за подозрения COVID-19 у одного из сотрудников роддома.