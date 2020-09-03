В Нижнем Тагиле обсудили, как пройдет вакцинация от гриппа в условиях пандемии

Чтобы снизить заболеваемость сезонным гриппом медики планируют увеличить количество привитых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле обсудили, как пройдет вакцинация против гриппа в условиях пандемии коронавируса. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, сейчас – в условиях распространения COVID-19 медики не могут спрогнозировать последствия ее проявления в период сезонного гриппа, поэтому всем настоятельно рекомендуют поставить вакцину.

- Перед нами стоит крайне непростая и серьезная задача провести вакцинацию большей части жителей Нижнего Тагила. Сложность заключается в том, что никто не знает, как может среагировать организм человека, если будет наложение двух инфекций: коронавируса и гриппа, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Как рассказали в Роспотребнадзоре в осенний период всегда увеличивается количество заболеваний ОРВИ и гриппом. За неделю в Нижнем Тагиле было зафиксировано 919 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, а также 143 случая заболевания пневмонией. Чтобы снизить заболеваемость сезонным гриппом медики планируют увеличить количество привитых.

- Мы провели штаб, чтобы максимально донести информацию до руководителей предприятий, организаций питания и других о необходимости проведения прививочной кампании, обсудить организационные моменты по локализации мест ее проведения, выезда медицинских бригад. С этого момента мы также начинаем активную информационную кампанию по разъяснению населению важности сделать прививку от гриппа. Как только первая партия вакцины поступит в город, мы начнем прививать тагильчан, - добавил Владислав Пинаев.