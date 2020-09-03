Выставка «Дороги Победы» открылась на основных вокзалах Свердловской магистрали

Фото: ОАО «РЖД»

На железнодорожных вокзалах Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень, Пермь-2, Сургут начала работать выставка «Дороги Победы». Образовательно-выставочный проект, призванный почтить память тех, кто своим самоотверженным трудом внес вклад в разгром фашистской Германии, разработан Фондом науки и культуры «Таволга» (г. Москва). Генеральный партнер – ОАО «РЖД».

Экспозиция основана на уникальных архивных материалах, которые рассказывают о роли и колоссальном значении железнодорожного транспорта в годы войны. Железнодорожники обеспечили 70% воинских перевозок, эвакуацию промышленности и жителей страны на восток, снабжение фронта продовольствием, боеприпасами, горючим и техникой. На выставочных стендах размещены редкие фото «рабочей лошадки» войны – паровоза серии Э, рассказы об уральских бронепоездах, трофейных локомотивах и т.д.

Фото: ОАО «РЖД»

Известные российские историки подготовили серию лекций о ключевых фактах и событиях войны, о железнодорожном подвижном составе. Прослушать эти лекции посетители могут, отсканировав QR-коды, которые размещены на плакатах.