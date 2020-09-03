Без масок и санитайзеров: половина магазинов Среднего Урала нарушили требования Роспотребнадзора

44,2% магазинов Среднего Урала нарушили требования Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с 28 марта по настоящее время специалисты Роспотребнадзора в Свердловской области проверили 4592 торговых предприятия. И почти в половине нашли нарушения санбезопасности (2032 объекта) – что составило 44,2%.

На продуктовые магазины составили 490 протоколов об административных правонарушениях, из них 14 протоколов о временном запрете работать. Виновных, в общем, оштрафовали на 10,4 миллиона рублей.

На магазины, торгующие непродовольственными товарами, составили 231 протокол, из них 38 – протоколы о временном запрете деятельности. Виновных оштрафовали на 3,6 миллионов рублей.

- При проведении мероприятий по надзору выявлялись нарушения следующего характера: отсутствие термометра в организации, журнала измерения температуры, не организован «входной фильтр», осмотр работников на признаки респираторных заболеваний в течение дня, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во многих магазинах был совсем небольшой запас медицинских масок, не было антисептиков, дезсредств и приборов для обеззараживания воздуха, а также не контролировалась соцдистанция среди покупателей.