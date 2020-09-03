Свердловчанку на восемь лет отправили в тюрьму за убийство знакомого в магазине

Женщине дали 8 лет и 6 месяцев колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в убийстве знакомого при помощи ножа. Вечером в начале мая этого года она пришла в гости к своей знакомой, которая жила с убитым, чтобы всем вместе выпить. После этого она поссорилась с мужчиной.

- Последний несколько раз ударил ее и забрал у нее из одежды пачку сигарет, банковскую карту и телефон, после чего ушел, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Женщина, взяв с собой из дома нож, пошла на поиски потерпевшего и, обнаружив его в магазине, потребовала вернуть похищенное.

Мужчина отказался. Тогда она достала припрятанный нож и на глазах продавца воткнула его в грудь. Тот погиб практически мгновенно. В итоге, суд назначил женщина 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима.