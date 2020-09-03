В Екатеринбурге потратят 53 миллиона на благоустройство после замены теплосетей

Сейчас из 1348 участков полностью благоустроены 1266 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты ЕТК за 53 миллиона восстановят асфальтное покрытие и газоны после замены теплосетей в Екатеринбурге. С начала лета в привычное состояние уже вернули больше 21 тысячи «квадратов» территории.

- Сейчас из 1348 участков полностью благоустроены 1266. По выполненным объемам лидирует Чкаловский район – 368 участков, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Далее: Орджоникидзевский – 241, Октябрьский – 171, Кировский – 161, Железнодорожный – 117, Верх-Исетский – 110 и Ленинский – 98.

Благоустройство полностью завершено на улицах: Крауля, Тверитина, Серафимы Дерябиной, Радищева, Халтурина, Советская, Сулимова и других. Сейчас работы ведутся в районе улиц Белинского, Онуфриева, Культуры и Таватуйская. Там специалисты восстанавливают асфальтовое покрытие, тротуары, бордюры, газоны и клумбы.