Писателя Владислава Крапивина похоронили на Широкореченском кладбище

Писатель умер 1 сентября. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге закончились похороны знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Он скончался 1 сентября. Гражданская панихида и отпевание прошли 3 сентября в Храме-на-Крови. На прощание с Крапивиным пришли сотни людей, включая представителей городской администрации и регионального правительства. После этого траурная процессия отправилась на Широкореченское кладбище, где гроб с телом писателя опустили в могилу.

Владислава Крапивина похоронили в секции 1Б. Несколько поклонников его творчества выступили с речью у его могилы. Кроме того воспитанники созданного Крапивиным отряда «Каравелла» пришли со знаменами и проводили «командора», как они называли писателя, в последний путь.

- Внимание! Все флаги, знамена склонить, - отдали команду в отряде «Каравелла»

Наши журналисты вели онлайн-трансляцию с прощания.