«Любая девушка и так не прочь с ним переспать»: коллеги «Мистера Вселенная» об изнасиловании им фитнес-модели из Екатеринбурга

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Секс-скандал в Екатеринбурге разразился между чемпионкой Мира «Фитнес-бикини» Екатериной Рыковой и Эдуардом Кривенко «Мистером Вселенная». Уральская модель обвинила самого красивого мужчину на планете в домогательствах и попытке ее изнасиловать. Это случилось все в номере отеле, куда женщина пришла поговорить со своим воздыхателем. Но между любовниками возникла потасовка, и в дело вмешалась Росгвардия. Силовиков вызвал муж Рыковой, которому она успела позвонить, буду уже в заточении.

Эдуарда Кривенко забрали в полицию, а пострадавшая модель написала заявление и сняла побои. Коллеги по цеху трехкратно обладателя «Мистер Вселенная» не верят, что Эдуард мог такого сделать. Директор модельного агентства, где тот начинал свою карьеру, считает это провокацией.

- Десять лет назад, кажется, была похожая история у Эдуарда, но потом она не подтвердилась. Девушки просто хотят славы. Любая девушка и так не прочь с ним переспать, зачем ему насиловать. Это все глупости, - рассказала «Комсомольской правде» Елена Степура, директор модельного агентства «Имидж-Элит».