Как правильно организовать парковку во дворе: отвечают специалисты

В правильном дворе и детям место найдется, и машинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге многие дворы многоквартирных домов заполнены автомобилями, которые припаркованы по принципу: где место найдется. Главная проблема – это «гряземесы», которые по-хамски бросают свои личные транспортные средства на газонах, вынося грязь на асфальт.

Как правильно организовать парковку во дворе многоквартирного дома и как избавиться от незаконной автостоянки? На эти вопросы ответили гости телекомпании ОТВ - председатель совета многоквартирного дома Светлана Буторова и президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров.

Первое, что нужно сделать - определить границы придомовой территории. Решение вопроса с парковкой зависит от того, на чьей территории она находится. Есть придомовая территория, а есть земля, принадлежащая муниципалитету.

В первом случае решение об установке парковочных ограждений принимается на общем собрании собственников. Здесь жильцы сами решают – где им организовать парковку, а где – детскую площадку. Этот вопрос решается простым большинством голосов. А вот вопрос об установлении парковочных ограждений решается 2/3 голосов собственников дома и придомовой территории.

Во втором случае решение о демонтаже незаконных парковочных мест решает служба заказчика муниципалитета. Квартальные определяют законность установки парковки. Если они посчитают, что ограждения установлены незаконно, то протокол о нарушении направляется в администрацию района.

Там специалисты либо обращаются в суд, либо накладывают штрафные санкции. Что касается «гряземесов», то их можно наказывать рублем совершенно законным способом.

- За парковку на газоне штраф – 5 тысяч рублей, это весомая сумма. При этом, щебнем засыпать газон нельзя, так как от этого газоном он быть не перестает, - говорит Игорь Упоров.

Поэтому, удобнее всего организовать парковку на придомовой территории, мирно договорившись о распределении пространства для людей и машин.