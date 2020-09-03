Екатеринбуржцы тратят на очереди в магазинах 11 месяцев своей жизни

А сколько времени в очередях тратите вы? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики агентства «Русопрос» и федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом «СберМаркет» решили выяснить, сколько времени своей жизни екатеринбуржцы тратят на очереди, и где чаще всего в них оказываются.

Выяснилось, что жители Екатеринбурга проводят в очередях 11 месяцев жизни – это, кстати, по мнению аналитиков, самый низкий показатель по России. Чаще всего они «стоят» в супермаркетах – на очереди в кассу жители тратят 27 часов в год. На очереди в магазинах у дома уходит чуть меньше времени – 22 часа в год. А суммарно в ожидании оплаты покупок жители страны тратят 2 дня в год.

Фото: пресс-служба "Сбермаркета"

- На втором месте – МФЦ и госучреждения. Они раздражают 17,2% опрошенных. Топ-3 завершает ожидание в банке, которое признали раздражающим 8,2%, - рассказали в пресс-службе «СберМаркета». – Меньше всего утомляют респондентов очереди в билетные кассы – на это указали только 5,1% людей.

Мужчины, кстати, стоят в очередях в два раза чаще женщин – 6,8 дней или 166 часов в год против 4,1 дня или 101 часа у женщин.

Чтобы не стоять в очереди за продуктами, екатеринбуржцы просто стараются не посещать магазины в час пик. Об этом сообщили 63,2% опрошенных. Чем моложе респонденты, тем больше они проявляют склонность стоять в очередях парами: один выбирает продукты, а второй занимает место у кассы.