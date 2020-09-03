В Екатеринбурге двое мигрантов надругались над 16-летней студенткой

Одного из мужчин удалось задержать спустя месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двоих мигрантов подозревают в надругательстве над 16-летней студенткой торгово-экономического колледжа. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, все произошло вечером 29 июля. Двое мужчин насильно удерживали студентку в своей машине, которая была припаркована в районе ДК «РТИ», и склоняли девушку к сексу. Но ей удалось вырваться, после этого она обратилась в полицию.

Задержать преступников по горячим следам не удалось. Но спустя месяц силовикам удалось поймать одного из обидчиков девушки. Им оказался 32-летний гражданин Таджикистана.

- На территории России он находится законно. В нашу страну он прибыл в марте 2019 года и имеет разрешение на временное проживание. До этого мужчина не был судим, - рассказал силовик.

Он уточнил, что поймать второго участника преступления пока не удалось.

1 сентября на мигранта завели уголовное дело по части четыре статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Сейчас он находится под стражей.

По этой статье мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.