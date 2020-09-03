Свердловские власти выплатили деньги 600 пострадавшим жителям Нижних Серег

21 июля в городе произошел сильный потоп, от которого пострадали сотни домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти полтора месяца прошло с тех пор, как небольшой уральский городок Нижние Серги накрыло водой. 21 июля из-за сильного дождя вода в двух реках, окружающих его, вышла из берегов и затопила сотни домов. Пострадали сотни людей. После того, как непогода отступила и ликвидация последствий завершилась, специалисты стали оценивать потери.

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился выплатить каждому пострадавшему по 15 тысяч рублей. Изначально на материальную поддержку претендовали 343 человека, но позже число выросло до 600.

- По результатам обследований специально созданной комиссией, пять частных домов определены под снос. В качестве единовременной выплаты семьям, лишившимся жилья, в целом выплачено около пяти миллионов рублей, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – 34 дома подлежат ремонту. На восстановление выделено 14 миллионов.

На сегодняшний день у жителей есть холодная и горячая вода, а также водоотведение. Запущен в работу новый газопровод протяженностью 3,7 километра на улице Жукова, которая сильнее всего пострадала от наводнения. За 114 миллионов в городе восстановили автомобильные и пешеходные посты.

От потопа пострадали также школа №1, детский сад №65 и нижнесергинский центр допобразования. К началу учебного года все объекты восстановили за 19 миллионов рублей.