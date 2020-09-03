На прощание с писателем Владиславом Крапивиным в Храм-на-Крови пришли сотни людей

Многие приехали проститься из других регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 13.00 в Екатеринбурге в Храме-на-Крови началась гражданская панихида по знаменитому детскому писателю Владиславу Крапивину. Он скончался во вторник в 06.40, находясь в больнице. На прощание с ним пришли сотни людей, среди которых было немало бывших и нынешних воспитанников созданного Крапивиным отряда «Каравелла». Они принесли к гробу венки с траурными лентами, на которых было написано «Командору». Так в отряде было принято называть Владислава Петровича.

- Сегодня действительно очень тяжелый день, и сложно говорить какие-то официальные слова, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Огромное количество людей обязаны ему формированием своей нравственности. Это было то, что меняло к лучшему людей и страну, в которой мы живем. Сегодня поколение крапивинских детей делает хорошие дела. Эти люди помогают ближнему, стараются изменить мир к лучшему. Да, человек ушел. Но у нас есть возможность снова встретиться с ним, когда снова откроем его книги. Снова встретимся с его сердцем и душой. Дай бог, чтобы это продолжалось как можно дольше. От имени правительства Свердловской области и губернатора приношу соболезнования.

Владислава Крапивина похоронят на Широкореченском кладбище. Наши журналисты вели онлайн-трансляцию с прощания.