На Ural Music Night выступит группа «Хлеб»

Фото: представлено пресс-службой Ural Music Night

Стал известен еще один участник уральской «Ночи музыки», которая пройдет в Екатеринбурге уже 18 сентября. Напомним, ранее мы писали, что хэдлайнером станет певица Елка – именно она закроет фестиваль и вместе с оркестром B-A-C-H споет «Луч солнца золотого».

Еще одним гостем Ural Music Night станет популярная группа «Хлеб» - музыкальный коллектив, созданный молодыми видеоблогерами. Изначально проект задумывался как пародия на творчество американских рэперов, но со временем отстоял право на самобытность.

- Вовсю готовимся к «Ночи музыки», это наше первое выступление на Урале после самоизоляции. Ради этого мы решили воссоединить наше трио, - рассказали сами музыканты. – Очень ждем встречи с нашими слушателями, особенно из Екатеринбурга, поскольку здесь нас всегда встречают очень круто!

Фестиваль пройдет со всеми требованиями Роспотребнадзора: на площадках будут предусмотрены СИЗы в виде масок, санитайзеров и проверки температуры. Площадками станут площади, парки, крыши, бары, рестораны и кафе, а также театры, библиотеки и скверы.

Вход в этом году на все площадки будет только по предварительной записи на сайте фестиваля. Онлайн-трансляцию организуют с 10 площадок города.