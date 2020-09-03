В поликлиниках Екатеринбурга возобновляется плановая помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 3 сентября, во всех поликлиниках Екатеринбурга возобновляется плановая помощь. Все мероприятия будут проходить со строгим соблюдением требований санбезопасности: между приемами пациентов будет проводиться санобработка помещений, а пациенты должны будут носить маски, бахилы и соблюдать дистанцию.

- С учетом всех методических рекомендаций от Роспотребнадзора РФ в поликлиниках открывается вся профильная помощь. Это необходимо, несмотря на то, что еще выявляются новые случаи коронавируса, - объяснил начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Записаться на прием к участковому терапевту и к узким специалистам можно будет через городскую регистратуру (204-76-76), через контакт-центр поликлиник или через сайты больниц.