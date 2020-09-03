В Екатеринбурге в колонию на «ГАЗели» завезли партию мобильных телефонов

Запрещенный груз обнаружили на территории ИК-2 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ИК-2 в Екатеринбурге из тайника-компрессора «ГАЗели» в первый день осени при досмотре изъяли 29 мобильных телефонов, а также 67 сим-карта, флешки и 5 комплектов наушников.

Арсенал пытались передать в колонию, хотя средства связи запрещены для пользования заключенными. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Автомобиль досмотрели в 16:30 сотрудниками оперативного отдела, отдела безопасности ИК-2 и управления собственной безопасности ГУФСИН на КПП колонии №2 в Екатеринбурге.