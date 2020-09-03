Двух уральцев будут судить за мошенничество со страховкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве. Они решили украсть деньги у страховой компании, желая получить страховую выплату за повреждение автомобиля в ДТП по вине одного из них. Для этого они инсценировали аварию, в которой, по факту, ни один из автомобилей не пострадал.

- Затем, действуя из корыстных побуждений, один из них обратился в страховую компанию и предоставил документы, которые необходимы для осуществления выплаты при оформлении страхового случая. Это в дальнейшем позволило получить страховое возмещение, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все украденные деньги мужчины потратили на себя. На них завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до пяти лет колонии.