Пожарные поезда СвЖД 19 раз выезжали на тушение природных пожаров летом 2020 года

Пожарный поезд Фото: ОАО «РЖД»

С начала пожароопасного периода (с мая 2020 года) пожарные поезда Свердловской железной дороги 19 раз выезжали на тушение возгораний лесных массивов и торфяников, в том числе пять раз привлекались для оказания помощи подразделениям МЧС России. Всего с начала года специализированный подвижной состав совершил почти 50 выездов.

Основное преимущество пожарных поездов – возможность доставки большого объема воды и обеспечение ее бесперебойной подачи к месту возгорания. Общая вместимость трех цистерн-водохранилищ пожарного поезда достигает 170 кубометров (что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами). Таким образом, пожарные подразделения МЧС могут не тратить драгоценное время на доставку воды автотранспортом.

Так, в конце июля пожарный поезд станции Верхнекондинская четыре раза выезжал на тушение крупного лесного пожара вблизи перегона Нюрих – Конда (ХМАО-Югра). Личный состав поезда успешно справился с поставленной задачей. Возгорание было локализовано, угроза объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» ликвидирована.

Всего на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях все пожарные поезда и их личный состав регулярно участвуют в учениях и специальных тренировках, в том числе совместно с МЧС России. С начала 2020 года пожарные поезда СвЖД совершили 11 учебных выездов.